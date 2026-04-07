Tampico vive intensa jornada deportiva con el “Miramar Fest”

En un ambiente lleno de energía, competitividad y pasión deportiva, se llevó a cabo el cuadrangular “Miramar Fest” en el puerto de Tampico, reuniendo a destacados equipos de distintas ciudades en una jornada que mantuvo a los asistentes al filo de sus asientos.

En el torneo participaron las escuadras de Huskys de Querétaro, Amazonas Tampico, Viper Madero, Lions Madero, Ateneas Victoria y Broncos Victoria, quienes disputaron un total de tres encuentros cada uno bajo un formato que premiaba al equipo con mayor número de victorias o, en caso de empate, al que registrara la mayor cantidad de puntos.

Las acciones fueron sumamente reñidas, especialmente en la rama varonil, donde los equipos de Viper Madero y Broncos Victoria finalizaron con un récord idéntico de dos juegos ganados y uno perdido. Sin embargo, tras aplicar el criterio de desempate por puntos, los Broncos se proclamaron campeones, llevándose el premio en efectivo y las medallas correspondientes.

Por su parte, en la rama femenil se vivió un escenario aún más cerrado, ya que todos los equipos terminaron con el mismo número de victorias y derrotas. Tras la revisión de los criterios establecidos, el conjunto de Ateneas Victoria logró alzarse con el campeonato gracias a su mejor desempeño en puntos.

El éxito del evento fue posible gracias al respaldo del presidente municipal de Ciudad Madero, el Lic. Erasmo González, así como a la labor organizativa de la directora de Deportes, la Ing. Jade Stefania Yáñez Rodríguez, en coordinación con el coach José Reyes, quienes hicieron posible una jornada deportiva de alto nivel.

El “Miramar Fest” no solo destacó por la competitividad en el terreno de juego, sino también por fortalecer la convivencia y el impulso al deporte regional.