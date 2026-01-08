Coloca inflación a una ciudad de Tamaulipas entre las más caras del país

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de enero.– La ciudad de Tampico se ubicó como la tercera más cara del país durante diciembre de 2025, al registrar un repunte significativo en los precios al consumidor, de acuerdo con un reporte difundido por el Instituto Nacional de Geografía e Informática.

El informe señala que, aunque durante varios meses Tampico figuró entre las ciudades con precios bajos, al cierre del año presentó un comportamiento inflacionario que la colocó entre las localidades con mayores incrementos.

Según el INEGI, la inflación mensual en Tampico fue de 0.55 por ciento en diciembre, casi el doble del promedio nacional, que se ubicó en 0.28 por ciento durante el mismo periodo.

Este desempeño inflacionario llevó a que el puerto jaibo se posicionara solo por debajo de Cancún y Chetumal, que ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente entre las ciudades con mayores alzas de precios en ese mes.

A nivel nacional, el organismo informó que la inflación anual en 2025 fue de 3.69 por ciento, cifra que refleja una tendencia moderada en el país, pero con variaciones importantes entre regiones.

El reporte detalla que los mayores incrementos de precios se registraron en productos y servicios como transporte aéreo, restaurantes, leche, refrescos, bebidas alcohólicas y transporte terrestre.

Estos aumentos impactaron directamente en el costo de vida en Tampico, que cerró el año con un nivel de inflación superior al observado en la mayor parte del territorio nacional.