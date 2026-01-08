Inicia el Poder Judicial de Tamaulipas sesiones públicas del pleno

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de enero.– El Poder Judicial de Tamaulipas comenzó este 8 de enero una nueva etapa al realizar por primera vez sesiones públicas del pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, rompiendo con una tradición de más de dos siglos en la que estos encuentros se desarrollaban de manera privada.

Al cumplirse los primeros 100 días de la nueva administración, la presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras López, afirmó que la apertura de las sesiones busca acercar la justicia a la ciudadanía y fortalecer la confianza en la institución mediante prácticas de mayor transparencia.

Durante su mensaje, la magistrada destacó que se trata de un hecho con significado histórico, al señalar que por primera vez en más de 200 años una sesión del pleno se desarrolla de cara al público y bajo la observación directa de la sociedad.

Contreras López subrayó que esta decisión no responde a un acto simbólico, sino a un cambio de fondo en la forma de ejercer la justicia, dejando atrás prácticas de opacidad que durante años mantuvieron las decisiones judiciales lejos de la mirada ciudadana.

Reconoció que durante mucho tiempo las resoluciones del Poder Judicial se tomaron prácticamente a puerta cerrada, situación que, dijo, ya no es compatible con las exigencias actuales de una sociedad que demanda instituciones abiertas y responsables.

Además de permitir el acceso del público a las sesiones, el Poder Judicial anunció la transmisión en vivo de los trabajos del pleno a través de redes sociales, con el objetivo de ampliar el alcance de la información y facilitar el seguimiento de las decisiones judiciales.

La presidenta del Supremo Tribunal aseguró que, a partir de ahora, todas las sesiones se desarrollarán bajo este esquema, al considerar que el derecho a la información es fundamental y que la transparencia debe convertirse en una práctica permanente del Poder Judicial de Tamaulipas.