Última llamada para Copa UAT

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El coordinador de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil de Copa UAT, Axel Galván anuncia que está es la última semana para la inscripción y registró de jugadores.

“Se les notificó a los equipos que está será la última semana para inscribir equipos, así como también para el registró de jugadores, ya se habló con los entrenadores y encargados de las escuelas de futbol, ya que la próxima semana tendremos la última junta previa para definir los últimos detalles”.

Detalló que actualmente se tienen más de 100 equipos, los cuales se reparten en las categorías de Crack’s del Futuro, Biberones, Dientes de Leche, UATITOS, Juvenil A y B.

Añadió que a pesar de esto se espera la participación de más equipos que en el 2025, es por ello que se alargo el periodo de inscripciones.

“Año tras año tenemos equipos nuevos la verdad es importante seguir sumando equipos, ya que cada año se incrementa el número de niños que participan en la Copa UAT”.