Se viene el XLII Torneo de Copa UAT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El coordinador del Torneo de Futbol Infantil y Juvenil de la Copa UAT, Axel Galván, anunció lo que será la edición XLII de esta tradicional competencia.

“Se planea que la próxima semana se dé a conocer la convocatoria para una edición más de este torneo, donde estaremos aceptando a niños nacidos en 2021 como la categoría más pequeña”, señaló.

Galván detalló que el torneo está previsto para iniciar a principios del mes de noviembre, con el objetivo de concluir a la par con la Liguilla ‘B’.

“Ya estamos en la recta final del torneo actual, y esperamos concluir esta semana para dar a conocer a los campeones”, agregó.

Asimismo, informó que las categorías que formarán parte de la convocatoria serán: Crack’s del Futuro, Biberones, Dientes de Leche, UATitos, Bip-Bips, Juvenil A y Juvenil B.