Primera llamada para Copa UAT

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este lunes se estará llevando acabo la primera junta previa para lo que será la edición 2026 del Torneo Infantil y Juvenil de Copa UAT, así lo anunció su coordinador Axel Galván.

“Aún no hemos confirmado la hora, pero ya se les notificó a todas las Escuelas de Fútbol, Academias y equipos que deseen participar, que estaremos haciendo la primera junta previa el lunes en el Teatro Juárez”.

Explicó que se planea realizar reunir más de 100 equipos en las diversas categorías, “este año las edades se mueven, donde contemplamos jugadores 2008 hasta el 2021”.

Detalló que actualmente la categoría Crack’s del Futuro son para los 2020-2021, Biberones 2018-2019, Dientes de Leche 2016-2017, UATITOS 2014-2015, Bip-Bips 2012-2013, Juvenil A 2010-2011 y Juvenil B 2008-2009.

“Queremos arrancar después de que concluya la Copa Correcaminos, tenemos como fecha antes de salir de vacaciones de diciembre”.