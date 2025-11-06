Golea Correcaminos al Club Calor de visita

Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas goleó por 1-5 a su similar de

Club Calor, en el duelo disputado la tarde de este miércoles a las 15:00 horas en el Polideportivo Lerdo 2024, como parte de la fecha 10 de la “primera vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP.

Los juveniles naranjas brindaron todo de sí en este compromiso, buscando llevarse los tres puntos a casa.

En la primera mitad, el marcador favoreció por 0-1 a Correcaminos , con la anotación del victorense Aldo García al minuto 27.

Para la parte complementaria, el futbolista tamaulipeco Kevin Castro marcó su doblete de la tarde al minuto 50 y 54, este último vía penal.

Al 56’ , el delantero naranja Matías Díaz puso el 0-4 para la causa naranja.

El gol de los locales llegó al 58’, obra de Íker Tostado, marcando el 1-4 momentáneo.

El quinto gol naranja llegó al 87’ con anotación de Cristian Pintor, desde los once pasos, firmando así el triunfo 1-5.

Con este resultado, el equipo naranja llega a 23 puntos.

Será este sábado, cuando Correcaminos TDP reciba en el Estadio Eugenio Alvizo Porras al C.F. Cadereyta en lo que será la jornada once de la “primera vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP.

El once inicial de Correcaminos:

82- Ian García.

145- Aldo García.

147- Nahum Mendiola.

134- Hebert Bocanegra.

132- Alfonso Ávalos.

130- Marcos Rosales.

160- Manuel Garza.

161- Jesús Mata.

163- Aldo López.

150- Kevin Castro.

143- Matías Díaz.