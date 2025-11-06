Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas goleó por 1-5 a su similar de
Club Calor, en el duelo disputado la tarde de este miércoles a las 15:00 horas en el Polideportivo Lerdo 2024, como parte de la fecha 10 de la “primera vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP.
Los juveniles naranjas brindaron todo de sí en este compromiso, buscando llevarse los tres puntos a casa.
En la primera mitad, el marcador favoreció por 0-1 a Correcaminos , con la anotación del victorense Aldo García al minuto 27.
Para la parte complementaria, el futbolista tamaulipeco Kevin Castro marcó su doblete de la tarde al minuto 50 y 54, este último vía penal.
Al 56’ , el delantero naranja Matías Díaz puso el 0-4 para la causa naranja.
El gol de los locales llegó al 58’, obra de Íker Tostado, marcando el 1-4 momentáneo.
El quinto gol naranja llegó al 87’ con anotación de Cristian Pintor, desde los once pasos, firmando así el triunfo 1-5.
Con este resultado, el equipo naranja llega a 23 puntos.
Será este sábado, cuando Correcaminos TDP reciba en el Estadio Eugenio Alvizo Porras al C.F. Cadereyta en lo que será la jornada once de la “primera vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP.
El once inicial de Correcaminos:
82- Ian García.
145- Aldo García.
147- Nahum Mendiola.
134- Hebert Bocanegra.
132- Alfonso Ávalos.
130- Marcos Rosales.
160- Manuel Garza.
161- Jesús Mata.
163- Aldo López.
150- Kevin Castro.
143- Matías Díaz.