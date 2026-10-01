¡12 años después! Correcaminos y Cruz Azul Hidalgo se reencuentran

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tuvieron que pasar 12 años para que Correcaminos y Cruz Azul Hidalgo se volvieran a ver las caras en el circuito de plata del futbol mexicano, al enfrentarse en la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Expansión MX.

El duelo está programado a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, donde el conjunto de la UAT buscará seguir escalando posiciones y alargar su racha de triunfos ante la filial de Cruz Azul.

Correcaminos viene de ganar la edición XLIV del Clásico Tamaulipeco, victoria que metió al equipo dirigido por Gabriel ‘Místico’ Pereyra dentro de los mejores ocho del campeonato, al sumar un total de 15 unidades, superando la marca conseguida por sus antecesores, Francisco Cortez y Héctor Hugo Eugui.

En tanto, Cruz Azul Hidalgo viene de caer 2-1 ante Leones Negros de la U de G, derrota que lo mandó hasta el penúltimo lugar de la tabla general, al sumar 10 unidades en lo que va del torneo.

CRUZ AZUL NO SABE GANAR FUERA DE LA COOPERATIVA

Cruz Azul Hidalgo es uno de los peores visitantes del torneo, ya que en sus cuatro salidas de Ciudad Cooperativa no ha conseguido ganar.

El equipo dirigido por Esteban Landazábal apenas ha sumado dos unidades en condición de visitante, producto de dos empates y dos derrotas.