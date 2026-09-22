Inicia venta de boletos para el clásico tamaulipeco

-Desde este lunes en la Tienda Oficial, los Leales podrán adquirir los accesos al partido del viernes

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para que nadie se quede fuera del duelo mas atractivo de la Liga Expansión MX, la venta de boletos para el Clásico Tamaulipeco inicia desde este lunes en la Tienda Oficial del Club Correcaminos.

El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas requiere hoy mas que nunca el respaldo de sus Leales, para reencontrarse con el triunfo y hacerlo ante un marco inmejorable: un lleno en el Marte R. Gómez y en un duelo que paraliza a Tamaulipas.

La Tienda Oficial, ubicada en el 16 Carrera Torres, estará abierta los días lunes, martes, miércoles y jueves, en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, mientras que el viernes, día de partido, los boletos estarán disponibles en la Taquilla del estadio desde las 9 de la mañana.

El costo de los boletos es de $60 pesos en Preferente, donde por cada adulto con boleto pagado puede entrar un niño menor de 9 años; en Sombra el costo es de $100 pesos adultos y niños, mientras que en Plateas es de $200 adulto y $80 pesos niños.

El día de partido las puertas se abren desde las 6 de la tarde y es importante que los asistentes acudan con suficiente tiempo de anticipación para alentar desde el primer minuto a los dirigidos por «El Místico» Pereyra en el duelo de la Jornada 10 frente a la Jaiba Brava del Tampico Madero.