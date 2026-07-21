Trabaja Correcaminos con la mira puesta en Zacatecas

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue; todo se encuentra listo para que este viernes arranque el Torneo Apertura 2026 en la Liga Expansión MX y Correcaminos ya trabaja de lleno para debutar en el partido inaugural cuando visite a Mineros de Zacatecas, el viernes a las 19:00 horas, en el Estadio Carlos Vega Villalba.

El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas inició desde este domingo su preparación para este duelo, en tanto que a temprana hora del lunes, redobló los trabajos bajo el mando de Gabriel “Místico” Pereyra para definir la estrategia que les permita materializar la filosofía e identidad de juego, que se trabajó durante seis semanas de pretemporada.

Para este duelo, la escuadra azulnaranja viajará desde el miércoles a Zacatecas, donde el jueves trabajará activación ya en la sede del duelo y disponer del tiempo suficiente para la recuperación del viaje y así, encarar el primer compromiso bajo el mando del timonel argentino, además de las incorporaciones registradas para esta campaña, que tienen como objetivo brindarle un sello distintivo de sacrificio y alta competencia, que regrese a Correcaminos a sitios de protagonismo en la división.

En ese rubro, el cuadro universitario incorporó a elementos para apuntalar cada una de sus líneas; Emiliano Pérez en la portería, Alan Ruiz y Ricardo González en zona defensiva, así como el lateral por izquierda Oliver Pérez.

Para el medio campo las figuras de Jorge Zapata y Damián Torres, además del experimentado Omar Islas, para potenciar la ofensiva con elementos como Wiliam Guzmán y Bryan “Cobra” Mendoza.

En el caso de Ruiz, Islas, Guzmán y Mendoza, llegan con etiqueta de campeones, pues con el respaldo de Gabriel Pereyra y gracias a un gran esfuerzo de la directiva de Correcaminos, llegan provenientes del monarca de a división Alteños de Tepatitlán, con quien conquistaron el título del Clausura 2026 y también el cetro de Campeón de Campeones de la temporada recién concluida.

Para el Club Correcaminos, los Leales son lo más importante y la razón de ser de esta institución, por ello se ha realizado un arduo trabajo de planeación, que le permita a la institución a cumplir los objetivos planteados para la temporada que está por arrancar.