Llega Alan Ruiz a Correcaminos

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El defensa Alan Fabrizio Ruiz Preza se convirtió en nuevo jugador de Correcaminos de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Procedente de Tepatitlán FC, actual campeón del circuito, Ruiz Preza se convierte en el quinto futbolista que el director técnico Gabriel “Místico” Pereyra incorpora al conjunto universitario tras haberlo dirigido en el equipo alteño.

El zaguero cuenta con experiencia en el futbol mexicano, luego de militar en la Liga MX, Liga de Expansión MX y Liga Premier. Su debut en el máximo circuito se dio en 2019 con los extintos Tiburones Rojos de Veracruz, en un encuentro frente a Querétaro.

Tras la desaparición de la franquicia jarocha, formó parte de las categorías Sub-20 de Querétaro y Xolos de Tijuana. Con el conjunto fronterizo alcanzó a disputar 70 minutos en el primer equipo, aunque sin consolidarse como titular.

Para 2023 fichó con Tlaxcala FC y, meses más tarde, reforzó al Racing Porto Palmeiras, donde conquistó la Copa Conecta. Posteriormente, para el Apertura 2024, se incorporó a Tepatitlán FC, club con el que continuó su desarrollo hasta convertirse en una de las incorporaciones de Correcaminos para el nuevo torneo.