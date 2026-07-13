Presentan lista de seleccionados Sub 23 que enfrentarán a Correcaminos

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Selección Mexicana Sub 23 que cierra su preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ha definido la lista de convocados para su duelo amistoso frente a Correcaminos el próximo jueves a las 8 de la noche en el Estadio Marte R. Gómez.

El director técnico del equipo nacional, Eduardo Arce, después de haber llevado a nuestro país hasta los cuartos de final en el pasado Mundial Sub 20, ha recibido la responsabilidad de trascender en la próxima justa internacional.

Para ello, ha desarrollado diversos microciclos y eligió a Correcaminos para su preparación, de cara a su debut ante Venezuela en República Dominicana.

Para este duelo, Arce ha convocado a Emmanuel Ochoa portero de Cruz Azul y Giovanni Camacho, cancerbero del Pachuca.

La línea defensiva la integran Diego Ochoa de Bravos de Juárez, Jaziel Mendoza del campeón Cruz Azul, Rodrigo Pachuca del Puebla, Sebastián Cervantes de Dorados, Carlo Soldati del Tapatío, además de Octavio Vázquez, recién incorporado al Atlante y Marco Fava del Pachuca.

El medio campo lo conforma el necaxista Israel Tello, Bernardo Parra de Tigres, César Garza de Pumas, Ariel Castro de Cruz Azul, Gael García y Juan Pablo Uribe de las Chivas, Eder López de Juárez y Diego Valdez de Cruz Azul.

Cierran la convocatoria los atacantes Mateo Levy de La Máquina Cementera, Joaquín Moxica de Rayados y Tahiel Jiménez de Santos Laguna y quien además es hijo del ex jugador del equipo azulnaranja, Walter “Lorito” Jiménez.

El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cerrará así su pretemporada en la que Gabriel Pereyra ha aprovechado al máximo junto a su plantilla, pues registrará tres duelos ante equipos de Liga MX, un rival internacional y el broche de oro frente a la Selección Mexicana.

Para este compromiso, la venta de boletos se desarrollará de lunes a miércoles en la Tienda Oficial de Correcaminos en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde y el jueves será en Taquillas del Marte R. Gómez desde las 9 de la mañana.