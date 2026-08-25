Correcaminos se afianza como sublíder de la Liga de Expansión

Por Andrés Ramírez Acosta

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos continúa instalado entre los protagonistas del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, al ubicarse en el segundo lugar de la tabla general después de cinco jornadas disputadas.

El conjunto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas suma 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota, números que lo mantienen únicamente por debajo de los Leones Negros de la U. de G., líderes de la competencia con 12 unidades.

La pelea en la parte alta es cerrada, ya que Correcaminos comparte sus 10 puntos con Tapatío y Venados; sin embargo, la diferencia de goles favorece a los tamaulipecos, que presentan un +5, por encima del +3 de los rojiblancos y el +2 de los yucatecos.

Uno de los aspectos que destaca en el arranque del equipo naranja es su poder ofensivo. Los dirigidos por Gabriel “Místico” Pereyra han marcado 14 goles en cinco encuentros, convirtiéndose en uno de los ataques más productivos del torneo. A cambio han recibido nueve anotaciones.

Detrás del grupo de líderes aparece Atlético Morelia con nueve puntos, seguido por Mineros de Zacatecas con ocho. Atlético La Paz, Piratas FC y Jaiba Brava cuentan con siete unidades y, hasta el momento, completan los ocho primeros puestos.

La situación de Correcaminos contrasta con torneos anteriores, en los que el conjunto naranja acostumbraba batallar desde las primeras jornadas para mantenerse cerca de los puestos de clasificación. Ahora, después de cinco fechas, se encuentra a solo dos puntos del liderato y plenamente metido en la pelea por los primeros lugares.

Con todavía buena parte del torneo por disputarse, la UAT ha conseguido colocarse en una posición privilegiada: segundo lugar general, 10 puntos y 14 goles a favor, números que confirman el buen inicio del proyecto encabezado por el “Místico” Pereyra.

El reto para Correcaminos será mantener la regularidad y continuar sumando para no perder terreno en una tabla que luce apretada, con apenas tres puntos de diferencia entre el segundo y el noveno puesto.