Correcaminos enfrentará al Santiago FC en partido de preparación rumbo a la Liga Premier A

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de afianzar la recta final de pretemporada, el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que milita en la Liga Premier A, sostendrá un encuentro de corte amistoso ante el equipo de Santiago FC, mismo que se pactó para este viernes 21 de agosto a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de El Barrial, en el Estado de Nuevo León.

Para dicho encuentro el técnico victorense Jorge Alberto Urbina pondrá a prueba a sus jugadores, con quienes ha venido trabajando de forma intensa desde el pasado mes de junio dentro de la pretemporada y en donde buscará ante Santiago FC diseñar el posible once inicial con el cual podría consolidarse como base, de cara a la nueva Temporada 2026-2027 de la Liga Premier, que arranca el próximo 29 de agosto ante Héroes de Zaci FC, en la ciudad de Nuevo Laredo.

Cabe destacar que para el nuevo torneo de la división, el equipo universitario cambiará sus partidos de local y ahora jugará en el estadio Marte R. Gómez, en sustitución del estadio universitario Eugenio Alvizo Porras, donde anteriormente jugó en los últimos torneos.