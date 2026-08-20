DON BETO NO SUELTA LA CIMA

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con paso perfecto y sin conocer la derrota, el cuadro de Don Beto FC continúa mandando en la categoría de Quinta Fuerza de la Liga La Cima Fut-7, luego de disputarse cinco jornadas del campeonato.

Don Beto presume números impecables al registrar cinco triunfos en cinco partidos, resultados que le permiten mantenerse en lo más alto de la tabla general con 15 unidades.

La pelea por los primeros puestos, sin embargo, comienza a apretarse. XELAJU FC aparece en el segundo lugar con 13 puntos, mientras que La Casita FC ha comenzado a acelerar el paso y ya suma 11 unidades.

Otro de los conjuntos que se mantiene con números de doble dígito es Fierros Viejos FC, que ocupa el cuarto puesto con 10 puntos.

Más abajo aparece Molto Logo FC con nueve unidades, seguido por Camino Real FC y Capa Espíritu Santo, ambos con ocho puntos.

PELEAN POR LA CALIFICACIÓN

La batalla también se intensifica en la zona media de la clasificación, donde Zebras FC se encuentra en el límite de los puestos de calificación con siete unidades, mientras que Murodec FC le pisa los talones con seis puntos.

En la parte baja de la tabla, Deportivo Zúñiga y Puercos del Área FC cuentan con tres unidades cada uno, mientras que Laboratorio FETALMED ocupa el último puesto con apenas un punto.

Con cinco jornadas disputadas, Don Beto FC continúa marcando el ritmo de la competencia, pero XELAJU, La Casita y Fierros Viejos comienzan a meter presión en la pelea por La Cima.