Mejora Gobierno del Estado movilidad urbana con la prolongación del bulevar José López Portillo

Agosto 24 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, mejora la movilidad urbana de la capital tamaulipeca con la prolongación del bulevar “José López Portillo”.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, en entrevista con medios locales indicó que, de acuerdo a la agenda del gobernador, la obra será inaugurada próximamente.

“El bulevar ya está en funciones, solo falta la programación del semáforo donde conecta esta nueva arteria vial con el puente “Carlos Adrián Avilés”, refirió el titular de la dependencia estatal.

Apuntó que el objetivo de esta obra es fortalecer la conectividad y el desarrollo urbano en la capital de Tamaulipas, además de contar con el proyecto para ampliar este tramo vial hasta el Libramiento Naciones Unidas.

Cepeda Anaya destacó que esta obra mejorará y optimizará la movilidad vehicular, reduciendo los tiempos de traslado para las y los habitantes de Ciudad Victoria.

Asimismo, agregó que las acciones en materia de obra pública forman parte del compromiso de la actual administración estatal para transformar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las y los ciudadanos.