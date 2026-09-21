Cantú y Mante dejan todo para la vuelta

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En un partido vibrante y emocionante, los equipos de Deportivo Cantú y Deportivo Mante terminaron empatados 2-2 en los primeros 90 minutos de la Semifinal de la máxima categoría de la Liga Santander Premier.

El campo 3 de la Unidad Deportiva Revolución Verde fue testigo de este encuentro, en una llave que se perfilaba como una de las más cerradas al enfrentarse el segundo y tercer lugar de la tabla general del torneo.

Apenas corría el minuto 5 del primer tiempo cuando Deportivo Cantú aprovechó una falla defensiva. Tras un centro desde la banda derecha, Samuel Padrón apareció dentro del área y, con un certero remate de cabeza, mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0.

La respuesta de los ‘Cañeros’ no se hizo esperar. Deportivo Mante comenzó a generar peligro apostando por los disparos de larga distancia, aunque para fortuna de Cantú, los intentos se marchaban desviados del marco defendido por Jair Ugarte.

Fue al minuto 12 cuando Jorge Ramírez apareció para emparejar los cartones. El jugador del Mante se levantó dentro del área y conectó de cabeza para vencer al guardameta y decretar el 1-1.

Pese a que ambos equipos volvieron a generar peligro sobre los marcos rivales, el marcador ya no se movió y se fueron al descanso con el empate.

Para el complemento, Cantú salió decidido a recuperar la ventaja y nuevamente lo consiguió gracias a Samuel Padrón, quien firmó su doblete con otro remate de cabeza. Desde el costado del área grande, Padrón sorprendió al guardameta ‘Cañero’, quien poco pudo hacer para evitar el 2-1.

Cuando parecía que Cantú se quedaría con la ventaja para el partido de vuelta, Deportivo Mante aprovechó una falla defensiva. Tras una mala salida del conjunto victorense, José Ríos apareció para mandar el balón al fondo de las redes y clavar el 2-2 definitivo.

Con este resultado, la serie queda completamente abierta y todo se definirá en el partido de vuelta por el boleto a la gran Final.

OTRO EMPATE

Por su parte, Sección X y Las Marías tampoco lograron sacar ventaja en el primer capítulo de su Semifinal, al terminar empatados 1-1 después de los 90 minutos.

De esta manera, ambas llaves de Semifinal quedaron igualadas y los finalistas de la Liga Santander Premier se definirán en los encuentros de vuelta.