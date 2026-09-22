Inician Juveniles motivados la semana de entrenamiento

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Motivados por el reciente triunfo en la jornada anterior en calidad de visitante, el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, inició la semana de trabajo este lunes en las instalaciones del Centro Universitario Victoria con miras a su próximo encuentro, cuando reciban este viernes al Fut-Car en partido de la jornada 4 de la Liga TDP.

Los pupilos del técnico victorense Edgar Barrón, iniciaron el día de trabajo con activación previa en el gimnasio Multidisciplinario, para posteriormente pasar a la cancha del estadio Eugenio Alvizo, donde realizaron tareas definidas en aspectos físico técnicos, con la intención de fortalecer ambas partes e ir diseñado lo conveniente para el compromiso en casa y con ello buscar nuevamente los puntos en juego, para continuar sumando en el presente torneo 2026-2027.

La preparación del equipo juvenil continuará a lo largo de la semana, fortaleciendo cada aspecto, incluyendo un interescuadras con el conjunto de la Liga Premier, el día miércoles por la mañana en la cancha del Estadio Universitario, lo cual servirá dicho encuentro para ambos técnicos, con miras a sus próximos compromisos en puerta de la presente semana.