EDGAR BARRÓN ASUME LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CORRECAMINOS TDP

Cd. Victoria Tamaulipas.- El equipo de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que milita en la Liga TDP, cuenta con un nuevo Director Técnico, se trata del victorense Edgar Barrón, quien ya se encuentra al frente de la pretemporada que realiza el cuadro juvenil.

Para tal efecto la directiva del Club Correcaminos le ha otorgado la confianza y responsabilidad al estratega, para ser el encargado de dirigir los destinos del equipo azul, naranja y blanco que milita en la Liga TDP, y así mismo fortalecer el proyecto de darle seguimiento a los objetivos pretendidos por el Club, que establecen un adecuado proceso formativo al talento propio.

El nuevo estratega victorense, cuenta con experiencia en las divisiones de Liga Premier y Liga TDP, en donde ha destacado con 5 años consecutivos estando en fases finales de liguilla.

Barrón García contará con Luis Fernando de la Torre como auxiliar técnico, en tanto que Eliud García se incorpora al cuerpo técnico de Correcaminos en la Liga Premier, equipo que trabaja bajo la tutela de Jorge Urbina Sánchez.

FICHA TÉCNICA

– Nombre: Edgar Alan Barrón García

– Lugar de nacimiento: Cd. Victoria Tamaulipas.

– Estudios: Lic. Ciencias de la actividad física y deportes FOD, UAN.

ENDIT, FEMEXFUT Campus Mty, NL.

– Experiencia:

LIGA PREMIER

– DT Club de Futbol Reynosa

– AX Atlético Reynosa

LIGA TDP

– DT Mineros

– ⁠DT Club de Futbol Cadereyta

SELECCIÓN TDP

– AX Selección TDP