AFIANZA CORRECAMINOS TDP SU PRETEMPORADA

  • lunes, 3 de agosto de 2026

-El equipo universitario llevará a cabo un partido de preparación ante su similar de la Liga Premier

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer cada vez más, el aspecto físico y futbolístico, el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que participa en la Liga TDP, continúa con su pretemporada de cara al inicio del próximo torneo en donde buscarán trascender, superando la actuación de la campaña anterior.

Fue la mañana de este lunes en las instalaciones del estadio Eugenio Alvizo Porras del centro universitario Victoria, donde el equipo juvenil inició una semana más de trabajo, bajo las indicaciones de su director técnico Edgar Barrón y su cuerpo técnico, quienes han fortalecido los aspectos desarrollados a lo largo de las últimas semanas.

Los trabajos de pretemporada del equipo universitario continuarán a lo largo de la semana con labores de gimnasio, aspectos psicológicos, activaciones físicas y futbolísticos, para cerrar el sábado con un encuentro de preparación de corte amistoso ante el equipo de la Liga Premier, a celebrarse en la cancha del Estadio Universitario.

Cabe señalar que serán en los próximos días cuando se dé a conocer el inicio del la temporada 2026-2027, así como el calendario correspondiente de la Liga TDP.

 

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