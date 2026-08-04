Pereyra lanza la advertencia…¡Todavía no han visto al verdadero Correcaminos!

Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director técnico de Correcaminos, Gabriel “Místico” Pereyra, destacó la importancia del primer triunfo como local en el Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, al considerar que la victoria no solo rompió una racha negativa en casa, sino que confirmó el trabajo que el equipo ha venido realizando desde la pretemporada.

“Era muy importante ganar, más que nada para reafirmar lo que se venía haciendo. Ya había ganas de conseguir la victoria y creo que los muchachos lo entendieron muy bien. Lo más rescatable fue que, aun estando abajo en el marcador, el equipo nunca perdió el equilibrio, siguió trabajando y confiando en que las cosas se iban a acomodar”, señaló el estratega.

Pereyra reconoció que el funcionamiento del equipo mejoró considerablemente en la segunda mitad, incluso antes de realizar las modificaciones, pues los propios jugadores detectaron que no estaban desarrollando el futbol que habían preparado durante la semana.

“En el descanso hablamos y ellos mismos decían que no se sentían cómodos. En el segundo tiempo salimos distintos y eso fue determinante. Hemos trabajado muy fuerte en el aspecto físico porque queremos llevar al equipo a otro nivel de intensidad. Creo que eso se reflejó, incluso el técnico rival comentó que los desgastamos y que ya no tenían piernas para sostener el ritmo”.

El técnico universitario explicó que el plan consistió en desgastar al rival durante todo el encuentro hasta encontrar los espacios que terminaron por definir el partido.

“Hay partidos que se tienen que trabajar desde el primer minuto. Nosotros los fuimos desgastando y los goles llegaron cuando nosotros atravesábamos nuestro mejor momento y ellos ya estaban físicamente saturados”.

Preocupa el equilibrio defensivo

A pesar del triunfo, el “Místico” reconoció que el equipo sigue mostrando desajustes defensivos que deberán corregirse cuanto antes.

“En ese afán de ser ofensivos y protagonistas muchas veces quedamos mal parados. Tenemos que trabajar ese equilibrio. Si queremos pelear los primeros lugares necesitamos mantener el cero en nuestra portería, y en estos dos partidos no lo hemos conseguido”.

Respalda a Naúm Gómez como falso nueve

Sobre la decisión de utilizar a Naúm Gómez como centro delantero, Pereyra aseguró que fue una decisión táctica basada en la capacidad goleadora del jugador.

“Sabemos que es uno de los mejores definidores del plantel. Cualquier oportunidad la convierte en gol. El trabajo que hizo me gustó mucho. Quizá los interiores no llegaron con la frecuencia que necesitábamos para acompañarlo, pero él cumplió muy bien esa función”.

Juan Cantú aún puede dar más

Respecto al debut de Juan Cantú, el estratega consideró que el atacante aportó intensidad y una referencia ofensiva, aunque admitió que todavía está lejos de su mejor versión.

“No entró de la mejor manera, pero sí fue un revulsivo. Animó a la gente y nos dio una referencia de ataque que permitió abrir espacios. Lo hemos visto mucho mejor durante la semana y sabemos que puede aportar mucho más”.

Leones Negros será una dura prueba

Ahora el siguiente reto será visitar a Leones Negros, líder del torneo tras ganar sus dos primeros compromisos.

“Todos los equipos de local son muy fuertes. Leones Negros siempre inicia muy bien los torneos porque trabaja con mucha anticipación y mantiene una base importante de jugadores jóvenes. Será un buen agarrón, pero vamos preparados para competir”.

La competencia interna sigue elevando el níveo

Finalmente, Pereyra aseguró que la alta competencia dentro del plantel obliga a tomar decisiones difíciles cada jornada, ya que todos pelean por un lugar en el once titular.

“Tenemos un plantel muy competitivo. Me dolió dejar fuera a Catalán después de la gran pretemporada y del buen primer partido que hizo, pero esa competencia es la que nos hará crecer. Aquí nadie tiene el puesto asegurado y todos se ganan la oportunidad durante la semana”.

El entrenador adelantó que seguirán apareciendo nuevas caras durante el torneo, ya que también observa de cerca a futbolistas provenientes de la Liga Premier.

“Tenemos 26 jugadores trabajando y varios jóvenes vienen empujando fuerte. Habrá más debuts porque todos tienen la posibilidad de jugar. Cada semana el puesto se gana en los entrenamientos y eso eleva el nivel del equipo”.