Renegados Runners conquista Buenos Aires

Por Ricardo Flamarique

Buenos Aires, Argentina.- Tamaulipas estuvo presente en una de las grandes fiestas del atletismo internacional, luego de que ocho integrantes del club Renegados Runners enfrentaran y completaran el reto del Maratón Internacional de Buenos Aires 2026.

Gabriela Díaz Alvarado, Gustavo Tadeo Rodríguez, Zuugey Zúñiga, Sonia Aracely Martínez Cadena, Lorena Escobedo Acevedo, Jaime Cuesta Castellanos, Oscar Cuesta Castellanos y Ricardo Flamarique Buenfil fueron los representantes tamaulipecos que tomaron parte en los 42.195 kilómetros por las calles de la capital argentina.

La competencia se celebró este domingo 20 de septiembre y reunió a 16 mil 384 corredores provenientes de 64 países, convirtiendo las principales avenidas de Buenos Aires en una auténtica fiesta del running.

Desde temprana hora, los integrantes de Renegados Runners se sumaron al contingente internacional que partió desde la zona de Figueroa Alcorta y Dorrego para afrontar una ruta que recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Palermo, Recoleta, Retiro, el centro porteño, La Boca y Puerto Madero formaron parte de un recorrido en el que los tamaulipecos pudieron correr frente a sitios como el Obelisco, el estadio de River Plate, el de Boca Junior, el Teatro Colón, la Casa Rosada, el Cabildo y el Planetario.

Más allá del cronómetro, el reto para los Renegados significó completar los 42.195 kilómetros de una de las pruebas de fondo de mayor tradición en Latinoamérica y llevar los colores de Tamaulipas y México hasta territorio argentino.

Los ocho corredores lograron cruzar la meta después de meses de preparación, entrenamientos y kilómetros acumulados para llegar en condiciones de enfrentar la distancia reina del atletismo de ruta.

La edición 2026 tuvo además una importante presencia internacional. En la rama varonil, el triunfo correspondió al keniano Bethwel Kibet Chumba, mientras que en la femenil la victoria fue para la también keniana Rebeca Kangogo Chesir.

De esta manera, Renegados Runners del coach Juan Carlos Betancourt escribieron una nueva historia, llevando al running tamaulipeco hasta los 42 kilómetros de Buenos Aires.