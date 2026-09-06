¡Entre los mejores! Josué Castillo conquista Medellín

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El corredor de Renegados Runners, Josué Castillo tuvo una destacada participación internacional al finalizar en la posición 66 de más de 10 mil competidores en la distancia de 21 kilómetros del Medio Maratón de Medellín, una de las pruebas atléticas más tradicionales, exigentes y concurridas de Colombia y Latinoamérica.

Castillo completó el recorrido con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 36 segundos, manteniendo un ritmo promedio de 3 minutos con 55 segundos por kilómetro, resultado que le permitió colocarse entre los primeros lugares de la clasificación general.

La actuación cobra mayor relevancia debido al número de participantes, ya que en la prueba de 21K tomaron la salida alrededor de 10 mil 200 corredores, colocando al tamaulipeco en el puesto 66 de la clasificación.

El Medio Maratón de Medellín reunió en esta edición a cerca de 30 mil corredores de diferentes países, consolidándose como uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria en Colombia.

Además, sus recorridos de 42K y 21K cuentan con medición y aval de World Athletics, lo que convierte a la competencia en un importante escenario para corredores de alto nivel.

Con su registro de 1:22:36, Josué Castillo cerró una sobresaliente actuación en territorio colombiano, terminando dentro del grupo de los mejores corredores de una competencia que reunió a miles de atletas nacionales e internacionales.