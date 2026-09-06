SEBASTIÁN MP ARRANCA CON GOLEADA EN LA CHAMPIONS

Ángel Alejandro Vázquez Terán

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El conjunto de Sebastián MP comenzó con el pie derecho su participación en la Champions Victoria Femenil, tras golear 4-0 a La Casa de la Belleza en duelo disputado en la cancha 2 de La Cima.

Desde los primeros minutos, Sebastián MP impuso condiciones en el terreno de juego y rápidamente comenzó a reflejar su superioridad en el marcador.

Lourdes Martínez se convirtió en la figura del encuentro al marcar los primeros dos tantos del partido, enviando a su equipo al descanso con una cómoda ventaja de 2-0.

Para la segunda mitad, Martínez volvió a hacerse presente y lo hizo con un auténtico golazo de tiro libre, con el que completó su hat-trick y amplió la diferencia a 3-0.

La Casa de la Belleza intentó reaccionar y acortar distancias, pero no encontró la fórmula para superar a la defensiva rival.

En la recta final del encuentro, Selene Martínez apareció para marcar el cuarto tanto y poner cifras definitivas al contundente 4-0.

Con este resultado, Sebastián MP suma sus primeros puntos de la competencia y manda un mensaje desde el arranque de la Champions Victoria Femenil, al iniciar su participación con una goleada.