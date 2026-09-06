“TAYZON”, DE VICTORIA PARA EL MUNDO… ¡ROMPE RÉCORD MUNDIAL!

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El mexicano Raúl Abraham “Tayzon” Flores escribió su nombre en la historia del strongman al levantar 511 kilogramos en peso muerto y establecer un nuevo récord mundial durante el World Deadlift Championships, celebrado en Birmingham, Inglaterra.

El atleta originario de Ciudad Victoria superó la marca de 510 kilogramos que pertenecía al islandés Hafþór Júlíus Björnsson, reconocido también por interpretar a “La Montaña” en la serie Game of Thrones.

Con apenas 25 años de edad, “Tayzon” Flores consiguió este sábado una de las hazañas más importantes de su carrera deportiva. Apenas el año pasado había alcanzado un levantamiento de 453.5 kilogramos, por lo que ahora llevó su límite hasta los históricos 511 kilos.

La proeza cobra todavía mayor dimensión por las características físicas del tamaulipeco. Flores mide aproximadamente 1.80 metros y pesa alrededor de 167 kilogramos, enfrentándose en el máximo nivel del strongman a competidores que superan los dos metros de estatura.

Nacido en el año 2000, Raúl Abraham Flores comenzó a entrenar en 2019, luego de dejar sus estudios de criminología, y apenas dos años después, en 2021, hizo su debut dentro del strongman.

Su crecimiento ha sido constante. En 2025 también hizo historia al convertirse en el primer mexicano de la rama varonil en avanzar a la final del Arnold Strongman Pro/Am.

Ahora, desde Birmingham, “Tayzon” Flores vuelve a colocar el nombre de Ciudad Victoria, Tamaulipas y México en lo más alto del strongman internacional, esta vez con un levantamiento de 511 kilogramos que lo instala en la historia del peso muerto.