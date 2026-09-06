¡Juegazo! Cantú y Bernal dejan todo para la vuelta

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En un duelo de ida y vuelta, Deportivo Cantú y Deportivo Bernal empataron 2-2 en los primeros 90 minutos de los Cuartos de Final de la categoría Primera División de la Liga Nuevo Santander Premier.

La cancha 2 del IPSSET fue escenario de esta batalla, en la que Deportivo Cantú estuvo a centímetros de concretar la remontada y llevarse la ventaja para el partido de vuelta.

El segundo y sexto lugar de la tabla general se enfrentaron en esta fase, protagonizando un auténtico “Clásico” de la división, situación que quedó reflejada en el terreno de juego con un encuentro intenso y disputado de principio a fin.

Karim Borrego fue el encargado de abrir el marcador a favor de Deportivo Bernal, luego de conectar el esférico y mandarlo al fondo de las redes para colocar el 1-0.

La mínima ventaja se mantuvo durante el resto de la primera mitad.

Para el complemento, Deportivo Cantú adelantó líneas y sacó todo su arsenal ofensivo hasta encontrar el empate 1-1 por conducto de César “Hachita” Rodríguez.

Sin embargo, poco le duró el gusto a Cantú. Una falta dentro del área terminó en pena máxima y Williams Turrubiates fue el encargado de cobrar para devolverle la ventaja a Bernal, 2-1.

Cantú no bajó los brazos y encontró nuevamente la igualdad. Abisai Cruz apareció con un cobro de tiro libre para marcar el 2-2.

Ya con el empate, el propio Cruz estuvo muy cerca de convertirse en el héroe de la tarde, pero su disparo se estrelló en el poste, dejando escapar el gol que habría significado la remontada.

Con el 2-2, la serie queda completamente abierta y todo se definirá en el partido de vuelta.

MANTE LE PEGA A ÉBANOS

Los “Azucareros” del Deportivo El Mante tomaron una mínima ventaja al imponerse 2-1 a Los Ébanos González en el encuentro de ida de los Cuartos de Final.

LAS MARÍAS CUMPLEN CON EL PRONÓSTICO

Por su parte, Las Marías dieron un golpe de autoridad en los primeros 90 minutos de la eliminatoria al vencer contundentemente 3-0 a Rey Cuervos, resultado que los pone con una cómoda ventaja rumbo al duelo de vuelta.