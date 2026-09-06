De Tamaulipas al Manchester United; Rebeca Bernal hace historia y jugará en WSL

Manchester, Inglaterra.- La futbolista tamaulipeca Rebeca Bernal Rodríguez alcanzó uno de los capítulos más importantes de su carrera al convertirse en nueva jugadora del Manchester United de Inglaterra, equipo con el que firmó hasta junio de 2029.

El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano expresó: “Estamos muy orgullosos de lo que está haciendo Rebeca, ya que es la primera futbolista mexicana en llegar a la Women’s Super League, luego de un recorrido que comenzó desde las canchas de Tamaulipas y que hoy la coloca en uno de los clubes de mayor reconocimiento internacional”.

“No olvidemos que antes de convertirse en referente del futbol mexicano, ella formó parte de la Selección de Tamaulipas y fue una de las jugadoras más destacadas de su generación. Representó al estado en competencias nacionales, incluida la Olimpiada Nacional, donde comenzó a mostrar las condiciones que posteriormente la llevarían a dar el salto al futbol de mayor exigencia” , refirió.

El titular del INDE, recordó que tras ponerse la playera de Tamaulipas, a los 14 años, se trasladó a Monterrey para continuar con su formación deportiva y académica.

En Nuevo León continuó su desarrollo en el futbol colegial y universitario con las Borregas del Tecnológico de Monterrey, institución con la que conquistó un campeonato nacional en 2017, mientras cursaba sus estudios.

Ese mismo año se creó la Liga MX Femenil, y Bernal se incorporó a Rayadas de Monterrey.

Con Rayadas construyó una trayectoria de ocho años y se convirtió en capitana y referente. Disputó más de 250 partidos, marcó alrededor de 70 goles y conquistó cuatro títulos de la Liga MX Femenil, antes de cerrar su etapa en Monterrey para dar el salto al futbol de Estados Unidos.

En 2025 llegó al Washington Spirit de la National Women’s Soccer League (NWSL), donde continuó su crecimiento internacional; con el conjunto estadounidense conquistó la Challenge Cup y alcanzó instancias importantes de la liga y la Concacaf W Champions Cup. En poco más de un año, Bernal sumó 50 apariciones con el club antes de concretar su llegada al futbol inglés.

Ahora, la tamaulipeca inicia una nueva etapa con el Manchester United. Se incorpora al conjunto inglés como una futbolista con experiencia internacional, cuatro títulos de Liga MX Femenil y una trayectoria que comenzó representando a Tamaulipas en competencias nacionales.