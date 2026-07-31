Tamaulipeca recibe llamado al Tri Sub-16

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La futbolista tamaulipeca Sofía San Román, originaria de El Mante, fue convocada a la Selección Mexicana Sub-16 para formar parte de la gira de preparación que el representativo nacional realizará en Atlanta, Georgia, como parte de su proceso rumbo a futuras competencias internacionales.

Bajo las órdenes del director técnico Guillermo Fontes, la mantense integrará la próxima concentración del Tricolor, que aprovechará esta gira por Estados Unidos para disputar una serie de encuentros de carácter internacional y fortalecer el proyecto de selecciones menores.

La convocatoria llega en un momento clave para la carrera de la futbolista tamaulipeca. Hace apenas unas semanas, San Román dio un importante paso en su desarrollo al incorporarse a Cruz Azul Femenil, luego de concluir su proceso de formación en las fuerzas básicas de Rayadas de Monterrey.

Además, la juvenil llega con un destacado antecedente deportivo, tras proclamarse campeona de un torneo internacional celebrado en el Caribe, resultado que respalda su crecimiento futbolístico y consolida el nivel que la ha llevado a mantenerse dentro del radar de las selecciones nacionales.

Con esta nueva convocatoria, Sofía San Román continúa consolidándose como una de las principales promesas del futbol femenil de Tamaulipas y buscará aprovechar la gira en Atlanta para afianzarse dentro del proceso de la Selección Mexicana Sub-16.