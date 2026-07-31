¿Habrá boda? Kunno revela que Nodal y Ángela Aguilar preparan una sorpresa

El influencer Kunno volvió a dar de qué hablar al revelar que Christian Nodal y Ángela Aguilar preparan una sorpresa para sus seguidores, lo que desató especulaciones sobre una posible boda por la iglesia. Además, negó los rumores de un embarazo de la cantante y respondió a la demanda por presunto daño moral que anunció Laura Zapata.

Durante un encuentro con la prensa, Kunno fue cuestionado sobre si la pareja retomó sus planes de celebrar una boda religiosa. Aunque evitó confirmar la información, dejó entrever que algo importante está por anunciarse.

“Ya lo he hablado con ellos para ver qué puedo decirles y más adelante les tenemos ya una sorpresa, algo divertido para todos ustedes que siempre han estado aquí apoyando y pues preguntando de preguntones”, declaró.

Cuando la reportera de Ventaneando le comentó que sería interesante que Nodal y Ángela hicieran algún reto o tendencia relacionado con su posible enlace nupcial, el influencer respondió entre risas.

“Más que un trend es como, como… Es que no puedo arruinar la sorpresa, pero no es un trend, es una invitación colectiva, alguna sorpresa”, expresó, sin ofrecer más detalles.

Kunno niega embarazo de Ángela Aguilar

El creador de contenido también fue cuestionado sobre los rumores que aseguran que Ángela Aguilar estaría embarazada, versión que descartó por completo.

“¿Cómo crees? O sea, es que la gente ya no sabe ni qué decir, pero no, están a gusto, están cómodos, disfrutando el aniversario que estuvieron ahí en su casa y pues ahí andan tranquilos”, afirmó.

Kunno también recordó una reciente anécdota con la intérprete durante un concierto de Karol G, al que asistió y desde donde decidió hacerle una videollamada.

“Sí, sí, justo. O sea, salieron los mariachis, pues obviamente un mariachi lleno de mujeres en el concierto de Karol G y le marqué a Ángela y le dije: ‘Ángela, amiga, tú tienes que venir a ver el show’”, contó.

Responde a Laura Zapata por posible demanda

Por otra parte, Kunno habló sobre la demanda por presunto daño moral que Laura Zapata aseguró que interpondría en su contra, luego de que el influencer sugiriera que el secuestro que sufrió la actriz junto a su hermana Ernestina Sodi pudo haber sido un autosecuestro.

El influencer aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial y restó importancia a las declaraciones de la actriz.

“Yo no sabía nada de esto que hasta la señora al día siguiente de haber sido eliminada de La Casa de los Famosos fue a explicarme al foro qué es lo que le había pasado. Entonces, ahora sí que no tengo la menor idea de qué es lo que diga la señora, no me interesa y pues nada, o sea, que sea feliz con su demanda y demandando a todo mundo”, comentó.

Kunno también aseguró que ambos firmaron un contrato al participar en el reality de Telemundo, el cual, según él, impediría que los participantes iniciaran acciones legales entre sí por situaciones derivadas del programa.

“A mí no me ha notificado nadie más, aparte que esto sea a base de un reality show al que ella firmó que sabía que no podíamos andar demandando después del programa. Que cheque su contrato. Nada, nada, la señora está haciendo el ridículo”, concluyó.