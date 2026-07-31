Alicia Villarreal podría ser embargada por 11 millones de pesos; su abogado responsabiliza a Cruz Martínez

La situación legal de Alicia Villarreal podría complicarse en las próximas horas. De acuerdo con su abogado, Gerardo Rincón, la cantante enfrenta la posibilidad de que se ejecute un embargo por 11 millones de pesos derivado de un laudo laboral que, asegura, corresponde a un trabajador de Cruz Martínez y no de la intérprete.

En declaraciones a la prensa, el abogado explicó que el embargo estaría programado para este viernes y sostuvo que la responsabilidad del caso debería recaer exclusivamente en el exintegrante de Kumbia Kings.

“El viernes quieren embargarle a Alicia un laudo laboral por 11 millones de pesos de un trabajador del señor Cruz. Yo no acuso al señor de esto, pero tampoco descarto que quieran perjudicar a Alicia en este tema. Era trabajador de Cruz, no de Alicia”, declaró.

Gerardo Rincón afirmó que, según la información que aparece en el tribunal virtual, el laudo figura en contra de Alicia Villarreal, pese a que, asegura, la persona demandante nunca trabajó para ella.

“De acuerdo a lo que dice el tribunal virtual, la plataforma, aparece en contra de Alicia. Nunca fue empleado de ella. De hecho, todavía ni se conocían cuando él trabajaba ya en el grupo de los Kumbia con el señor Cruz”, señaló.

La defensa de Alicia Villarreal impugnará el embargo

El abogado informó que este viernes se revisará el amparo federal promovido para frenar la ejecución del laudo laboral y adelantó que estará presente durante el procedimiento.

“Este viernes viene lo del amparo federal en contra del laudo que le quieren ejecutar a Alicia y yo voy a estar ahí presente”, indicó.

Rincón insistió en que no puede asegurar que Cruz Martínez esté detrás de esta situación, aunque tampoco descarta esa posibilidad.

“Yo no quiero acusar que el señor esté involucrado en esto, pero lo que sí te puedo decir es que era empleado del señor Cruz Martínez quien está demandando”, expresó.

Asimismo, advirtió que, si se confirma que las autoridades actuaron de manera incorrecta, emprenderá acciones legales contra quienes resulten responsables.

“Si la autoridad se prestó para perjudicar a Alicia, mintió, no investigó, entonces voy contra la autoridad también, contra la Junta Local de Conciliación, contra el juez laboral, contra los mismos abogados porque están afectando a un tercero extraño. Eso están haciendo, es un procedimiento erróneo y doloso”, afirmó.

Continúa el proceso legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Además del tema laboral, Gerardo Rincón habló sobre el proceso penal que enfrenta Cruz Martínez tras la denuncia por presunta violencia familiar presentada por Alicia Villarreal en febrero de 2025.

El abogado reiteró su confianza en que existen pruebas suficientes para sostener la acusación y señaló que aún espera que ambas partes puedan llegar a un acuerdo por el bienestar de la familia.

“Ojalá y se llegue a un buen acuerdo realmente por los hijos. Y si no, el señor va a pagar por lo que hizo. Pruebas hay. Él sabe lo que hizo y siempre en los medios dice que es muy buena persona. Va a quedar desmentido porque la verdad va a salir a relucir”, aseguró.

También adelantó que la próxima audiencia del proceso se llevará a cabo el 18 de agosto en Monterrey.

“Tengo los documentales, están los videos, están las mismas audiencias. Si el señor dice una cosa diferente, están las mismas audiencias y se va a contradecir. Va a quedar en ridículo”, agregó.

¿Alicia Villarreal ya se casó?

Finalmente, Gerardo Rincón fue cuestionado sobre los rumores de una supuesta boda de Alicia Villarreal y respondió entre risas que la cantante aún no ha contraído matrimonio.

“No, todavía no. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Van bien. Yo creo sí va a haber pastel pronto, a lo mejor”, comentó.