“Tenemos una hija. Tenemos que abogar y ver por ella para siempre, por el resto de nuestras vidas. Yo estoy tranquilo porque ella es una gran mamá. (Lo que dijo Alicia) Me sacó un poco de base porque no estoy dentro de ese problema. No es que no me interese, pero estoy al pendiente de lo que pase con mi hija”, expresó Arturo.

Para finalizar, sostuvo que su alianza con Cruz Martínez es solamente profesional y prefiere no meterse en el conflicto legal que tiene con Alicia Villarreal: “Lo que yo hago con su aún marido, es una sociedad, trabajar. Ver por nosotros, ver por la familia, y es algo que disfrutamos desde hace tiempo, no es de ahora”, concluyó.