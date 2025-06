“Tuve un derrame cerebral que para mí fue una reacción. Llevaba desde que me acuerdo, trabajé y trabajé, nunca me puse a pensar lo que me estaba perdiendo, por querer absorber todo, telenovelas, obras de teatro, lo quería todo y cuando llegó eso dije: ‘¡Órale!’”.

¿Cuál es el estado de salud de Marlene Favela tras sufrir un derrame cerebral?

La protagonista de ‘El maleficio’ comentó que esta situación sí fue de gravedad. Incluso, llegó al quirófano. ¡Pudo haber sido mortal!

No obstante, destacó que, afortunadamente, logró salir avante de esta adversidad.

“Estaba viajando cuando me da el derrame, afortunadamente no me pasó nada, sí fue grave, sí me abrieron, sí tuve una cirugía”, agregó.

Finalmente, la actriz mexicana subrayó que las secuelas que le dejó esta crisis en su salud fue que cambio radicalmente su estilo de vida. Además de nuevos retos en su vida personal.

“Yo creo que un poco mi formación y mis vivencias, he tenido episodios en mi vida fuertes que me han hecho así. Sí soy medio equilibradona, soy muy estable en la vida”.

“Soy una mujer que todo lo piensa, todo lo calcula, todo lo medita, no soy una mujer visceral, pero cuando algo se me sale de control me da miedo”, concluyó.

Al momento, Marlene Favela no ha revelado si este derrame cerebral le dejó problemas en su estado de salud.