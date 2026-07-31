Apoyos para medidores de agua y bombas continúan en Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los programas de apoyo social que impulsa el Gobierno Municipal de Victoria continúan vigentes, entre ellos el subsidio para la adquisición de medidores de agua y descuentos en bombas presurizadoras, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y contribuir a un mejor aprovechamiento del servicio de agua potable.

La secretaria de Bienestar Social del Ayuntamiento de Victoria, Mercedes Lorena Zapata Medina, informó que estos beneficios siguen disponibles para la población que los requiera, al destacar que forman parte de las acciones permanentes de atención social que desarrolla la administración municipal.

“Seguimos con los apoyos sociales, uno de los más importantes es el apoyo de los medidores de agua a bajo costo, casi ronda a los 300 pesos; otros son los descuentos para las bombas presurizadoras”, señaló.

La funcionaria explicó que el programa de medidores permite a las familias acceder a estos equipos a un precio significativamente menor al del mercado, favoreciendo el control del consumo de agua y un cobro más justo del servicio.

Asimismo, indicó que los descuentos en bombas presurizadoras representan una alternativa para quienes enfrentan problemas de presión en el suministro, especialmente en algunos sectores de la ciudad donde este tipo de equipos resulta de gran utilidad.

Zapata Medina reiteró que estos programas forman parte de la estrategia de bienestar social del municipio, por lo que invitó a la ciudadanía interesada a acercarse a la dependencia para conocer los requisitos y acceder a los beneficios.

“Seguimos trabajando para que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan y contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias victorenses”, concluyó.