Anuncian reforzamiento de bacheo en Victoria tras Semana Santa; priorizarán colonias, rutas y accesos

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno Municipal de Victoria alista el arranque de un programa intensivo de bacheo que iniciará en las próximas semanas, con el objetivo de atender las vialidades más afectadas de la capital, informó el secretario de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna.

El funcionario municipal adelantó que los trabajos comenzarán una vez concluido el periodo vacacional de Semana Santa, en atención a las instrucciones del alcalde.

“Esperemos que en unos 15 días lo empecemos, después de Semana Santa. Esas son las instrucciones del alcalde”, señaló.

Aclaró que, a diferencia de ocasiones anteriores, no se trata de un esquema emergente, sino de una estrategia de fortalecimiento para ampliar la cobertura de atención en la ciudad.

“No es programa emergente, la vez pasada era emergente. Ahorita no sé cómo lo vayan a manejar, pero es un programa de reforzamiento de bacheo”, explicó.

Detalló que, ante el deterioro acumulado en diversas vialidades, será necesario complementar el trabajo que ya realiza el municipio con sus propias cuadrillas.

“Nosotros como municipio tenemos cuadrillas que lo que atendemos es lo que nos corresponde, pero ya con tanta afectación se va a implementar ese programa para ayudar a darle más trabajo a lo que no podemos hacer nosotros”, indicó.

En cuanto a la inversión, el secretario estimó que el monto será similar al aplicado en el programa anterior, donde participaron empresas privadas.

“El programa pasado para las tres empresas que nos apoyaron fue alrededor de 8 millones, 8 millones y medio; será algo más o menos similar”, precisó.

Explicó que, de manera paralela, el Ayuntamiento continuará con labores propias mediante la adquisición de materiales y el uso de maquinaria y personal municipal.

“Las cuadrillas de nosotros compramos la carpeta asfáltica y le ponemos el equipo humano y técnico”, agregó.

Sobre las zonas a intervenir, Alfaro Reyna indicó que se dará continuidad a trabajos pendientes en el norte de la ciudad, además de ampliar las acciones hacia el sur.

“Nos quedó pendiente parte de la zona norte, la vamos a terminar y vamos a empezar con la zona sur”, puntualizó.

Asimismo, adelantó que el programa abarcará avenidas principales, accesos a colonias, rutas de transporte público y áreas cercanas a planteles educativos.

“La zona centro está afectada, las colonias, los accesos a colonias, las rutas del transporte público y las áreas educativas ahí vamos a trabajar”, subrayó.

En el caso de comunidades rurales, explicó que ya se desarrollan acciones específicas para mejorar caminos y accesos.

“Eso ya lo estamos trabajando con programas de mejoramiento para el acceso a las parcelas de los ejidos y las plazas de los ejidos”, comentó.

También aclaró que este programa será financiado con recursos propios del municipio, ya que el Fondo de Capitalidad no contempla este tipo de obras.

“El fondo de capitalidad no entra ahí, no nos lo permiten las reglas. Se va a programar con recursos propios del municipio”, concluyó, al señalar que dicho fondo podría destinarse a proyectos de mayor inversión, como la rehabilitación de puentes rurales.