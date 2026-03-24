Impulsan empleo en Victoria con ferias, bolsa laboral y coordinación con la iniciativa privada

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El fortalecimiento de estrategias para la generación de empleo en la capital del estado continúa avanzando mediante la coordinación entre el Ayuntamiento, el sector empresarial y los distintos órdenes de gobierno, destacó el regidor del Cabildo victorense, Mario Alberto Chávez Herrera.

El edil explicó que una de las acciones clave ha sido la realización de ferias del empleo impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, en las que empresas, cámaras empresariales y organismos privados han participado activamente para vincular a personas buscadoras de trabajo con oportunidades laborales.

“Desde febrero y principios de marzo se han llevado a cabo eventos donde, a través de la Cámara de Comercio y distintas instituciones, la iniciativa privada se acercó al Ayuntamiento para solicitar personal que pueda integrarse a sus empresas, particularmente en el sector maquilador”, detalló.

Asimismo, resaltó que el gobierno municipal mantiene abierta de manera permanente su bolsa de trabajo, la cual registra una importante afluencia de solicitantes cada semana.

“El presidente municipal tiene habilitada esta bolsa de empleo todos los días; estamos hablando de entre 100 y 120 personas por semana que acuden a buscar una oportunidad, y el Ayuntamiento se encarga de canalizarlos”, puntualizó.

Chávez Herrera subrayó que este mecanismo se mantiene en constante actualización gracias a la cercanía con el sector empresarial.

“La bolsa se está nutriendo de forma permanente, siempre hay comunicación con la iniciativa privada. Existe un convenio muy cercano con la Cámara Nacional de Comercio que nos permite mantener abiertas estas oportunidades para la ciudadanía”, expresó.

También reconoció la colaboración de empresas y organismos que mantienen comunicación continua con las autoridades municipales y estatales, lo que ha permitido fortalecer las acciones de vinculación laboral.

En ese sentido, destacó el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, al impulsar ferias del empleo en coordinación con el Ayuntamiento.

“Se agradece al gobierno estatal por sumarse a estas iniciativas y trabajar en conjunto para acercar más oportunidades a la gente”, indicó.

Respecto al comportamiento del desempleo, el regidor señaló que si bien se continúa trabajando para reducirlo, los esfuerzos se mantienen firmes con la participación de los tres niveles de gobierno.

“Se sigue buscando disminuir la tasa de desempleo; también reconocemos el apoyo del gobierno federal que ha contribuido para fortalecer estas acciones”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar los programas disponibles.

“La invitación es a que confíen en el Ayuntamiento, que se acerquen con su solicitud de empleo y que juntos podamos encontrar una oportunidad que permita llevar el sustento a sus hogares”, concluyó.