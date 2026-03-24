Llama alcalde a evitar tragedias viales en Semana Santa; insiste en no combinar alcohol y conducción

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante el incremento de percances automovilísticos en la capital tamaulipeca, el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, exhortó a la población a actuar con responsabilidad y no conducir bajo los efectos del alcohol, al advertir que esta práctica continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para las familias.

El edil subrayó que durante el periodo vacacional de Semana Santa se mantendrán activos los operativos de vigilancia para detectar a conductores en estado inconveniente, con el objetivo de prevenir accidentes. En ese sentido, hizo un llamado a organizarse entre quienes salen a convivir.

“Si alguien va a ingerir bebidas, que otra persona se haga cargo del volante; lo importante es cuidarse entre todos”, expresó.

Asimismo, insistió en que la prioridad debe ser disfrutar las celebraciones sin poner en peligro la vida.

“Queremos que la gente la pase bien, pero sobre todo que todos regresen a sus hogares sin incidentes”, señaló.

Gattás Báez advirtió que habrá sanciones económicas para quienes sean sorprendidos manejando en estado de ebriedad, por lo que recomendó optar por alternativas seguras como el uso de transporte por aplicación. Indicó que el costo de estos servicios es mínimo en comparación con las consecuencias de un accidente.

“Es preferible gastar en un traslado seguro que arriesgarlo todo por una mala decisión”, puntualizó.

Finalmente, deseó a la ciudadanía unas vacaciones tranquilas y con saldo blanco, reiterando el llamado a la prudencia.