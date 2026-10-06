Conmemora Lalo Gattás 276 aniversario de fundación de Victoria, la Capital y Corazón de Tamaulipas.

Cd. Victoria, 6 de octubre de 2026.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, acompañado de su esposa Lucy de Gattás y regidores del Cabildo, presidió la ceremonia cívica conmemorativa del 276 aniversario de la fundación de Villa de Santa María de Aguayo, hoy Ciudad Victoria, Capital de Tamaulipas.

En la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, se rindieron honores a la Bandera Nacional y al Escudo de Tamaulipas, y se presentó la semblanza histórica a cargo del profesor Francisco Ramos Aguirre, quien destacó acontecimientos y personajes que forman parte de la historia de la capital tamaulipeca.

En su mensaje, el alcalde Lalo Gattás destacó que desde aquel 6 de octubre de 1750, cuando comenzó a construirse la Villa de Santa María de Aguayo, Victoria se ha consolidado como una de las ciudades que se llevan en el corazón y que, por el empeño, identidad y amor de su gente, se ha ganado el título de la “Flor Consentida” de Tamaulipas.

“Es un orgullo decir: yo soy de Victoria; sigamos trabajando más y más fuerte para cuando llegue el momento de entregar la estafeta, hacerlo con la tranquilidad de saber que entregamos una mejor ciudad”, expresó Gattás Báez.

El presidente municipal refrendó así su compromiso de continuar trabajando junto a la sociedad victorense para fortalecer el desarrollo de la Capital del Estado y preservar el orgullo, identidad y legado histórico que distinguen a sus habitantes.