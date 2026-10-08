Crece Victoria laboralmente

Cd. Victoria, 8 de octubre de 2026.- Victoria, la Capital de Tamaulipas, registra constante movilidad económica con la generación 125 vacantes que fueron ofertadas este jueves 8 de octubre.

La administración municipal, que preside Eduardo Gattás Báez, como gobierno facilitador ha sido parte fundamental en este proceso de mejoría económica que registra la capital tamaulipeca gracias a la excelente relación con la Iniciativa Privada ha permitido el fortalecimiento de nuevos empleos.

La jornada de este día donde la inmobiliaria Salve Habitacional ofertó 125 vacantes es una muestra de la confianza hacia las autoridades, a la seguridad y a la estabilidad económica generada en Victoria durante los últimos años.

En un horario de 9:00 a 2:00 pm , recibieron solicitudes en los módulos habilitados en la presidencia municipal, se analizaron perfiles y se dio continuidad al trámite de los buscadores de empleo en los perfiles requeridos, en esta ocasión fueron ayudantes generales las plazas disponibles.