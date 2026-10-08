Da Lalo Gattás certeza jurídica a jubilados y pensionados de Tamaulipas.

Cd. Victoria, 8 de octubre de 2026.- Para brindar certeza jurídica al inmueble que utilizan como edificio de sesiones, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, entregó al Comité Estatal de la Asociación Tamaulipeca de Jubilados y Pensionados el contrato de comodato del predio ubicado en la colonia Rincón de Las Montañas.

En la sala de juntas de su despacho, el alcalde recibió al secretario general de la Asociación de Ex Empleados del ISSSTE e IPSSET, Arturo Gutiérrez García, con quien formalizó la entrega del documento jurídico que da certeza sobre el uso del inmueble.

“Me es grato contribuir en que puedan tener certeza jurídica del salón de sesiones que tanto ocupan”, expresó Gattás Báez.

Durante el encuentro, el alcalde refrendó la disposición del Gobierno Municipal para mantener una relación de colaboración y atención con las organizaciones que representan a jubilados y pensionados de Victoria.

En el acto también estuvo presente el director Jurídico del Ayuntamiento, Roberto Huerta Ramos.