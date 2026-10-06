Refuerza Gobierno de Victoria trabajos de bacheo tras lluvias.

Cd. Victoria, 6 de octubre de 2026.- Por instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez, el Gobierno de Victoria, a través de la Secretaría de Obras Públicas, mantiene los trabajos de bacheo y rehabilitación de vialidades en distintos sectores de la Capital, con el objetivo de atender afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias.

Durante la jornada se realizaron trabajos de rehabilitación de asfalto en el boulevard Fidel Velázquez, entre calle Olivia Ramírez y avenida de la Unidad, en la colonia Horacio Terán, así como en la calle Michoacán, entre 9 y 16, del fraccionamiento Valle de Aguayo.

Como parte de las acciones realizadas previo al temporal de lluvias, también se rehabilitó el boulevard Carlos Adrián Avilés, en su cruce con calle Rosales, de la colonia Linda Vista, además de la calle Isidro Díaz, entre Ciro R. de la Garza y Felipe Arredondo, en la colonia Junta Local de Caminos.

El Gobierno de Victoria continuará el programa de bacheo de manera permanente para mantener en buenas condiciones las vialidades de la ciudad y atender los puntos que requieran rehabilitación para contribuir a una movilidad más segura para las familias victorenses.