PRI acusa: “A Morena le importan más los memes que los desaparecidos o los huachicoleros”

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 08 de Octubre del 2026

El presidente estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, cuestionó que Morena concentre sus esfuerzos legislativos en aprobar una “ley antimemes” en lugar de atender problemas graves como la desaparición de personas, los huachicoleros, la inseguridad y la crisis económica.

«Primero son los memes antes que los huachicoleros, antes que las madres buscadoras, antes que quienes han dañado a las familias de México. Esto es un grave atentado contra la libertad de expresión», señaló.

El dirigente priista advirtió que la iniciativa aprobada por Morena y sus aliados representa un intento de censura disfrazado, que afecta directamente a medios de comunicación y ciudadanos que piensan diferente. “Cada vez que pueden, censuran. Así como lo hacen sus maestros en Cuba y Venezuela, Morena busca reprimir la voz del pueblo”, acusó.

Díaz Lara subrayó que mientras se legisla contra los memes, persisten problemas como la falta de medicinas, hospitales sin funcionar en el sur del estado, el abandono del campo y el cierre de maquiladoras. “No podemos permitir que sigan lastimando a las familias de este país mientras se concentran en leyes absurdas”, dijo.

El pronunciamiento ocurrió durante su rueda de prensa semanal, donde el líder priista aprovechó para ironizar mostrando un “regalo” dirigido a Andy López Beltrán, a quien llamó “el rey del huachicol”. Se trató de un transporte simbólico con la imagen del hijo del presidente, que Díaz Lara presentó como recordatorio del escándalo del huachicol fiscal.

“Aprovechando la ocasión, les mandamos un regalito al ‘bebé de 400 meses’, Andy López Beltrán, porque hasta hoy no han hecho justicia con ese tema”, ironizó.

Por otra parte, el presidente del PRI se refirió a los 15 años de Morena, celebrados recientemente en el Auditorio Nacional en el que cuestionó que el partido en el poder festeje “impunidad y corrupción” y recordó el escándalo del huachicol fiscal, con más de 500 mil millones de pesos desviados.

El líder priista agregó que la felicitación de Morena por parte del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirma la cercanía con regímenes autoritarios. “Celebran con dictadores, mientras en México destruyen la salud, la educación y el campo. Son el gobierno más corrupto de la historia”, concluyó.