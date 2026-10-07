Tendrá Victoria nueva jornada de reclutamiento laboral.

Cd. Victoria, 7 de octubre de 2026.- La oferta laboral continúa ampliándose en Ciudad Victoria, el Gobierno Municipal en coordinación con la inmobiliaria Salve Habitacional llevarán a cabo este jueves 8 de octubre una jornada de reclutamiento con 125 vacantes.

Por instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo municipal apoyará con la logística a la empresa constructora en la instalación de módulos y su operatividad en la presidencia municipal para la vinculación con los buscadores de empleo.

En un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde los solicitantes a cubrir las 125 vacantes operativas con solicitud en mano podrán ser atendidos por representantes de la inmobiliaria Salve Habitacional.

La capital tamaulipeca ha registrado un importante año en el crecimiento laboral y el Gobierno Municipal encabezado por Eduardo Gattás como facilitador, apenas en agosto pasado 19 empresas ofertaron 600 vacantes como resultado de la certidumbre en la economía local.