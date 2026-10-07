Lalo Gattás recorre y escucha a vecinos de la colonia Linda Vista.

Cd. Victoria, 7 de octubre de 2026.- Construyendo soluciones junto a la ciudadanía, sin escritorios y sin intermediarios, el alcalde Eduardo Gattás Báez llevó su programa itinerante “Tu Voz Transforma, Caminando por Victoria” a la colonia Linda Vista.

En la avenida Las Torres, habitantes de este sector fueron escuchados y recibieron atención personalizada por parte del alcalde y su equipo de trabajo, quienes atendieron de manera directa sus principales necesidades relacionadas con los servicios públicos, entre ellas recolección de basura, alumbrado público, vialidades, mantenimiento de áreas verdes y suministro de agua potable.

La esencia del programa “Tu Voz Transforma, Caminando por Victoria” es que la administración municipal vaya al encuentro de la ciudadanía.

El alcalde y su equipo recorren las colonias, escuchan directamente a las familias, conocen sus necesidades, canalizan sus peticiones y, en la medida de lo posible, ofrecen respuesta inmediata.

Así ocurrió en la colonia Linda Vista, donde la estrategia de atención territorial impulsada por el alcalde Eduardo Gattás Báez sumó resultados y permitió fortalecer el diálogo directo con las familias.

Los habitantes de este sector agradecieron la presencia del alcalde y su equipo, destacando que, como ha ocurrido en otras colonias de la ciudad, este ejercicio de cercanía fortalece la confianza ciudadana y permite construir soluciones de manera conjunta.