SET atiende 200 planteles al año en infraestructura escolar

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 07 de octubre de 2026

La subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación, Silvia Isabel Martínez Guerra, informó que se han priorizado las solicitudes de los planteles para atender riesgos en infraestructura, principalmente en temas eléctricos e hidráulicos, además de expansiones y construcción de nuevas aulas ante el incremento de matrícula.

Martínez Guerra explicó que durante el año pasado se trabajó en cerca de 200 escuelas, con acciones que incluyeron cambios de transformadores, cableado interno y externo, así como rehabilitación de sistemas hidráulicos. “Cuando falla la electricidad, también se afecta el abastecimiento de agua, por eso ambos rubros van de la mano”, señaló.

La funcionaria indicó que este ritmo de atención —alrededor de 200 planteles por año— se mantiene en el presente ciclo, considerando además las altas temperaturas que se registraron al inicio del ciclo escolar y la actual temporada de lluvias.

Subrayó que en cada rehabilitación se incluyen trabajos de pintura e impermeabilización, focalizados en las zonas con mayor incidencia de precipitaciones, como Tampico, Madero, Altamira, Matamoros, San Fernando y Reynosa, actualmente en alerta por lluvias copiosas.

«Hemos estado trabajando de la mano con el gobierno estatal y los municipios para mejorar la infraestructura escolar y garantizar condiciones seguras para los estudiantes», afirmó.

La subsecretaria destacó que estas acciones forman parte del esfuerzo por reducir el rezago en instalaciones educativas y responder a las necesidades de seguridad y funcionalidad en los 43 municipios del estado.

Por último, reiteró que la prioridad es atender riesgos inmediatos en infraestructura, como electricidad, agua y techumbres, para asegurar que las escuelas estén preparadas ante fenómenos climáticos y el crecimiento de la matrícula escolar.