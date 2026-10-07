Bienestar respalda a familias con apoyos funerarios

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 07 de octubre del 2026

La Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas ha destinado más de cinco millones de pesos en los últimos dos años a través del programa Bienestar Solidario, que contempla apoyos económicos para gastos funerarios de familias en situación vulnerable.

La titular de la dependencia, Silvia Casas González, explicó que este respaldo busca dar tranquilidad en momentos de duelo y evitar que la carga económica agrave la pérdida de un ser querido. “Queremos que las familias sepan que no están solas en circunstancias difíciles”, expresó.

El apoyo consiste en un depósito de hasta 8 mil pesos. En lo que va de 2026 se han atendido 575 solicitudes, mientras que en 2025 se ejercieron dos millones de pesos para beneficiar a 219 familias.

Casas González señaló que las personas interesadas pueden acudir a las áreas de Atención Ciudadana en los municipios, donde recibirán orientación personalizada para realizar el trámite.

La funcionaria destacó que esta acción responde a la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado políticas públicas sensibles a las necesidades más apremiantes de la población.

«Este apoyo representa solidaridad, cercanía y respaldo para quienes más lo necesitan. Es un acompañamiento que busca aliviar la carga emocional y económica de las familias tamaulipecas», subrayó.