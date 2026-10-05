SET asegura que no faltan maestros

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 05 de octubre de 2026

La subsecretaria de Educación Básica de la SET, Nora Hilda de los Reyes, afirmó que a un mes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, todos los espacios docentes y directivos están cubiertos en Tamaulipas.

En entrevista, aseguró: “Ya están todos los espacios cubiertos. Ahorita estamos por entregar los últimos para ya cubrir todo el 100%”. Según la funcionaria, se proyectaron con antelación las vacantes y se resolvieron mediante concursos y procesos de asignación: “Antes de iniciar el ciclo ya tenemos dónde nos faltan, quién nos falta, cuáles van a ser los concursos, los que participan por USICAM y todo”.

De los Reyes detalló que se han cubierto alrededor de 1,400 espacios entre docentes y directivos, lo que garantiza que “los papás tienen maestros y directivos todos completos”.

Sin embargo, la declaración genera cierta incredulidad: el año pasado otra autoridad educativa aseguró exactamente lo mismo y, semanas después, hubo protestas de padres y maestros por la falta de personal en varias escuelas.

En cuanto a infraestructura, la subsecretaria señaló que actualmente se trabaja en 52 acciones de planeación, aunque no especificó cuáles ni en qué municipios se concentran.