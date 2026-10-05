SET asegura que no faltan maestros

  • lunes, 5 de octubre de 2026

Por José Gregorio Aguilar

Lunes  05 de octubre de 2026

La subsecretaria de Educación Básica de la SET, Nora Hilda de los Reyes, afirmó que a un mes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, todos los espacios docentes y directivos están cubiertos en Tamaulipas.

En entrevista, aseguró: “Ya están todos los espacios cubiertos. Ahorita estamos por entregar los últimos para ya cubrir todo el 100%”. Según la funcionaria, se proyectaron con antelación las vacantes y se resolvieron mediante concursos y procesos de asignación: “Antes de iniciar el ciclo ya tenemos dónde nos faltan, quién nos falta, cuáles van a ser los concursos, los que participan por USICAM y todo”.

De los Reyes detalló que se han cubierto alrededor de 1,400 espacios entre docentes y directivos, lo que garantiza que “los papás tienen maestros y directivos todos completos”.

Sin embargo, la declaración genera cierta incredulidad: el año pasado otra autoridad educativa aseguró exactamente lo mismo y, semanas después, hubo protestas de padres y maestros por la falta de personal en varias escuelas.

En cuanto a infraestructura, la subsecretaria señaló que actualmente se trabaja en 52 acciones de planeación, aunque no especificó cuáles ni en qué municipios se concentran.

 

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