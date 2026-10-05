Finanzas advierte sobre subejercicios; recursos se destinarán a pasivos y aguinaldos

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 5 de octubre de 2026

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, informó que las dependencias estatales ya recibieron instrucciones para evitar subejercicios en el último trimestre del año, aunque reconoció que es común que algunas bolsas de recursos no se ejerzan en tiempo.

Explicó que la ventanilla para compras ordinarias está próxima a cerrar y que el 15 de noviembre se hará un corte junto con la Secretaría de Finanzas:

“Se recogen todas las bolsas que no se ejercieron, ya que materialmente sería imposible ejercerlas por los 45 días que quedan, porque necesitarían llevar a cabo procedimientos de licitación pública o cualquier otro proceso competitivo”.

Y agregó: “entonces nosotros vamos a recogerlas y destinarlas en todo su caso para cubrir obligaciones como pasivos, aguinaldos y sueldos de diciembre”.

Sobre la legalidad de este procedimiento, Ramírez aclaró que la ley permite devolver a la Tesorería los recursos no ejercidos. Aunque evitó dar un estimado de cuánto dinero podría recuperarse, señaló que el fenómeno ocurre en todas las dependencias, cada una con particularidades distintas.

Respecto a si el subejercicio es considerado netamente negativo, el titular de Administración aclaró que puede haber diversos motivos por los que se haya incurrido en esa práctica.

“No necesariamente usaríamos la palabra malo. Se pudo haber cancelado un proyecto, se ampliaron metas o se recorrió el tema para el siguiente ejercicio fiscal. Hay diferentes motivos, por eso no señalaría ninguna dependencia en específico”.

Por otra parte, respecto a los municipios que no actualizaron sus tablas de valores catastrales, indicó que algunos podrían aplicar únicamente el índice inflacionario para incrementar ingresos propios, aunque reconoció que es un tema que sigue en discusión legislativa.