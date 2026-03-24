Pide acelerar obra de dragado en el sistema lagunario del sur de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de marzo.– El recuerdo de la sequía que dejó sin agua al sistema lagunario del sur de Tamaulipas mantiene encendidas las alertas, por lo que el diputado local José Schekaiban Ongay pidió no confiarse, aun cuando 14 municipios del estado se encuentran actualmente en color verde dentro del semáforo del agua.

El legislador del Partido Acción Nacional advirtió que la región sur ya vivió una situación crítica cuando la laguna del Chairel y el sistema lagunario prácticamente se secaron, lo que generó una crisis en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

Ante este escenario, insistió en la necesidad de fortalecer las políticas públicas que garanticen el acceso al agua y llamó a la ciudadanía a colaborar en el cuidado del recurso para evitar que se repita una escasez severa.

«Es bueno siempre tener una cultura del agua y que la ciudadanía coopere, pero yo siempre pido que se respeten las distancias y el derecho humano del acceso al agua», expuso.

Schekaiban Ongay también pidió mayor claridad sobre las inversiones destinadas a obras hidráulicas, al señalar que los trabajos de dragado avanzan lentamente y aún no se retira el lirio acuático que consume grandes cantidades de agua.

«También debe avanzar la administración en el dragado de la laguna; realmente el dragado creo que ha sido lento, entonces todo debe ir de la mano con Recursos Hidráulicos en cuestión del dragado de la laguna y la eliminación del lirio acuático», añadió.

El diputado local subrayó que las sequías continúan siendo una amenaza real para Tamaulipas, por lo que consideró necesario defender el derecho humano al agua, fortalecer la infraestructura y mejorar la administración del recurso para evitar que la región vuelva a enfrentar una crisis hídrica.