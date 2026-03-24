Buscan PAN de Tamaulipas candidaturas ciudadanas, pero cierra paso a ex militantes de otros partidos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de marzo.- La apertura del Partido Acción Nacional para otorgar candidaturas ciudadanas no contempla incluir a ex militantes de otros partidos políticos, afirmó el diputado local Gerardo Peña Flores.

El coordinador de Acción Nacional en el Congreso del Estado explicó que la estrategia busca atraer perfiles provenientes de la ciudadanía que no hayan tenido participación previa en la política ni en procesos electorales.

Señaló que esta postura deja fuera a ex integrantes de fuerzas políticas como Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo o Partido Revolucionario Institucional que busquen competir bajo las siglas del PAN.

En entrevista dijo «esos son otros elementos que no se descalifican, pero nuestra convocatoria es para esos ciudadanos que no han participado en política, que no han tenido ningún tipo de participación electoral».

Peña Flores consideró que existe un amplio número de ciudadanos interesados en participar y aseguró que desde el partido blanquiazul pueden encontrar una plataforma política para hacerlo.

El legislador sostuvo que esta apertura forma parte del relanzamiento que el panismo impulsó desde la dirigencia nacional con el objetivo de renovar perfiles y fortalecer la participación ciudadana.

Puntualizó que las puertas del PAN Tamaulipas estarán abiertas para liderazgos que busquen obtener una candidatura y competir en elecciones bajo las siglas blanquiazules, siempre y cuando provengan directamente de la ciudadanía.