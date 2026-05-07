Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de mayo.- El diputado local Gerardo Peña Flores afirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas debe aprovechar el desgaste político y las diferencias internas que enfrenta Morena para fortalecerse rumbo a las elecciones de 2027.

El legislador de Reynosa señaló que las confrontaciones dentro de Morena y de sus partidos aliados podrían abrir una oportunidad para que el panismo recupere terreno en las preferencias electorales de los ciudadanos.

En entrevista, sostuvo que el PAN puede reposicionarse políticamente a partir de los errores cometidos por Morena y reiteró su postura de solicitar la cancelación del registro de ese partido.

Peña Flores señaló «sin duda alguna, para ser muy claros en este sentido, nosotros estamos pidiendo la cancelación del registro de Morena».

El diputado también refirió «esa solicitud la presenté en tribuna desde hace un año y después también fue un elemento nacional que también el PAN incorporó como una posición en cuanto a la reforma electoral».

Indicó que existen situaciones que, desde su punto de vista, evidencian irregularidades dentro de Morena, incluso reveladas por sus propios militantes.

Aseguró que si hay situaciones claras en las que los mismos militantes de Morena están revelando información «me parece que no debería entender registro para presentarse en las elecciones».

El legislador panista consideró que la ciudadanía comienza a notar diferencias entre ambos partidos, especialmente tras el proceso interno de renovación de la dirigencia del PAN.

Peña Flores reflexionó acerca de que los ciudadanos se están dando cuenta «hay muchas cosas que en su momento fueron señaladas y justamente nosotros en Acción Nacional en el proceso de renovación de dirigencia parece que la gente voltea a ver que hay un proceso democrático de la elección».

Finalmente, señaló que esa percepción podría favorecer al PAN en las elecciones de Tamaulipas de 2027, al considerar que la población identifica a su partido como una opción distinta.